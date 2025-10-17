Catanzaro-Palermo, partita sotto osservazione: possibile chiusura del settore ospiti

L’incontro di Serie B tra Catanzaro e Palermo, in programma sabato 25 ottobre alle 19:30 allo stadio Nicola Ceravolo, è finito sotto la lente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. L’organismo ha infatti demandato al CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) la valutazione di eventuali misure restrittive per motivi di ordine pubblico.

La decisione, formalizzata nella determina n. 42/2025 del 15 ottobre, prevede una fase di analisi per verificare le condizioni di sicurezza in vista della sfida.

Alla luce di quanto emerso, non è escluso che possa essere disposta la chiusura del settore ospiti, con conseguente divieto di vendita dei biglietti ai tifosi del Palermo. Una misura che, se confermata, impedirebbe la trasferta ai sostenitori rosanero per motivi legati alla sicurezza dell’evento.

La valutazione definitiva del CASMS è attesa nei prossimi giorni.