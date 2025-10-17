Catanzaro, si ferma Bettella: l’ex Palermo in dubbio contro il Padova. Out anche Di Francesco

Il Catanzaro continua la preparazione in vista della sfida casalinga contro il Padova, gara che rappresenta un crocevia importante per il tecnico Alberto Aquilani, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo un avvio difficile caratterizzato da sei pareggi e una sconfitta nelle prime sette giornate.

Come riportato da UsCatanzaro.net, arrivano però brutte notizie dall’infermeria: si è infatti fermato Davide Bettella, difensore centrale ed ex Palermo, che ha accusato un problema fisico durante l’allenamento. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma la sua presenza per la sfida del Ceravolo contro i biancoscudati resta fortemente in dubbio.

Non solo Bettella. Anche Federico Di Francesco, altro ex rosanero, è ai box per un infortunio che lo terrà fuori ancora per qualche settimana. Due assenze pesanti per Aquilani, che dovrà studiare nuove soluzioni difensive e offensive per cercare di conquistare quei tre punti che mancano ormai dall’inizio del campionato.

L’obiettivo del Catanzaro è invertire la rotta e ritrovare fiducia davanti al pubblico di casa, ma le defezioni degli ex Palermo complicano la missione. Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per capire se Bettella riuscirà a recuperare in extremis o se il tecnico dovrà rinunciare anche a lui.