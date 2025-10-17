Palermo 125, mercoledì l’inaugurazione della mostra fotografica al Politeama: parte la “Pink Week”

Mercoledì 22 ottobre prenderanno ufficialmente il via le celebrazioni per i 125 anni del Palermo FC con l’inaugurazione della mostra fotografica “Palermo 125”, organizzata dal club rosanero in collaborazione con il Comune di Palermo e l’associazione Ruber Contemporanea.

L’esposizione, dedicata alla storia e all’identità della squadra, sarà allestita davanti al Teatro Politeama, in Piazza Ruggero Settimo, e resterà aperta al pubblico fino al 23 novembre.

Il taglio del nastro è previsto alle ore 17.30, al termine della conferenza stampa istituzionale che si terrà nella Sala degli Specchi del Teatro Politeama Garibaldi. Alla cerimonia parteciperà una delegazione del Palermo FC, insieme al sindaco Roberto Lagalla e ad alcuni ospiti speciali.

Nel corso dell’evento verranno presentate anche le iniziative della “Pink Week”, la settimana che anticiperà la data simbolica del 1° novembre, giorno del 125° anniversario della fondazione del club. Un calendario ricco di eventi, mostre e attività che celebreranno la storia, i valori e la passione del popolo rosanero.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti centrali del programma celebrativo che accompagnerà la città in un viaggio fotografico tra passato e presente, con immagini e testimonianze che raccontano un secolo e un quarto di calcio, cultura e identità palermitana.