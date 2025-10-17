LA FAMIGLIA THURAM LASCIA LA SERIE A: doppia offerta folle dalla Premier

La famiglia Thuram è una delle più rispettate in Serie A.

La famiglia Thuram è ormai una presenza importante nel panorama calcistico della Serie A. Tutto è iniziato con Lilian Thuram, difensore simbolo della Juventus e campione del mondo con la Francia nel 1998, che in Italia ha lasciato un segno indelebile per leadership, intelligenza tattica e carisma. Il suo percorso ha aperto la strada a una nuova generazione di calciatori francesi capaci di imporsi anche nel nostro campionato.

Oggi, il testimone è passato ai suoi figli, Marcus e Khéphren, entrambi cresciuti seguendo l’esempio paterno. Marcus, attaccante dell’Inter, si è già imposto come uno dei protagonisti assoluti della Serie A grazie a potenza, tecnica e capacità di adattarsi ai ritmi del calcio italiano. Il suo contributo è stato fondamentale per l’attacco nerazzurro, dove si è integrato alla perfezione con Lautaro Martínez.

Khéphren, invece, centrocampista della Juventus, rappresenta un talento in rampa di lancio. Le sue qualità fisiche e la visione di gioco ricordano da vicino quelle del padre, alimentando la suggestione di un futuro ancora più importante.

La famiglia Thuram, con la sua storia di impegno e continuità, incarna alla perfezione i valori di dedizione e passione per il calcio, dimostrando come il talento possa tramandarsi di generazione in generazione.

La Juventus fa muro

La Juventus è entrata in una fase di ricostruzione, ma il club bianconero continua a guardare al futuro con fiducia, affidandosi alla guida di Igor Tudor. Tra le certezze della nuova Juve c’è Khéphren Thuram, centrocampista di 24 anni considerato un punto fermo della squadra. Il francese, legato ai bianconeri fino al 2029, si è imposto come uno dei protagonisti assoluti del centrocampo e uno dei simboli del progetto tecnico del club.

Nelle ultime settimane, però, il suo rendimento ha attirato l’attenzione dei top club inglesi. Secondo CaughtOffside, Liverpool e Tottenham sarebbero pronti a presentare un’offerta per il figlio minore di Lilian Thuram. La “doppia” minaccia della Premier – a cui si aggiungono anche Chelsea e Arsenal – ha acceso l’allarme a Torino, dove però la dirigenza non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore.

Solo il centrocampista, non Marcus

Va chiarito che quando si parla di “famiglia Thuram” non si intende un possibile addio di entrambi i fratelli. Marcus, infatti, resta saldo all’Inter e non è in discussione. L’unico nel mirino del mercato è Khéphren, il centrocampista.

La Juventus, da parte sua, non vuole aprire alcuna trattativa: il francese è ritenuto centrale nel progetto e la priorità resta quella di blindarlo da ogni tentazione inglese.