Palermo-Modena, Barbera sold out: restano solo i biglietti per il settore ospiti

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Renzo Barbera sarà ancora una volta tutto esaurito per la sfida tra Palermo e Modena, in programma domenica per l’ottava giornata di Serie B.

I tagliandi per tutti i settori dello stadio sono infatti terminati, e restano in vendita soltanto i biglietti del settore ospiti, riservato ai tifosi gialloblù. Un altro segnale tangibile del grande entusiasmo che accompagna la squadra di Filippo Inzaghi, sostenuta da un pubblico che sta regalando record su record di presenze.

Con oltre 30 mila spettatori attesi, il Barbera si conferma uno degli stadi più caldi e partecipati d’Italia, pronto a spingere i rosanero in un big match che profuma d’alta classifica.