Serie B, DAZN trasmetterà gratis Palermo-Modena: il big match dell’8ª giornata

La Serie B entra nel vivo e anche per l’ottava giornata DAZN ha annunciato la partita che sarà trasmessa in modalità gratuita sulla propria piattaforma.

Secondo quanto comunicato dalla piattaforma di streaming, il match scelto è il big match del Renzo Barbera tra Palermo e Modena, in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.

L’incontro, che mette di fronte la capolista Modena e la diretta inseguitrice Palermo, sarà visibile gratis su DAZN anche per chi non è abbonato, rappresentando un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati della Serie B.

Un riconoscimento importante per il club rosanero, che continua a richiamare grandi numeri dentro e fuori dal campo. Con il Barbera già sold out e oltre 30 mila spettatori attesi, la partita si preannuncia come uno degli appuntamenti più seguiti dell’intero weekend calcistico.