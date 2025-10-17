Palermo-Modena, le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport: due moduli simili e qualche dubbio per Inzaghi e Sottil

Come riporta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Palermo e Modena si affronteranno domenica in un match da vertice con due moduli speculari e molti punti di contatto tattici. Entrambe le squadre si schiereranno con la difesa a tre, ma sia Inzaghi che Sottil mantengono qualche dubbio da sciogliere nelle prossime ore.

Nel Palermo, il tecnico rosanero dovrebbe confermare Joronen tra i pali, protetto dal trio difensivo composto da Pierozzi, Peda (che sostituisce l’infortunato Bani) e Ceccaroni. Sugli esterni, Diakité è favorito su Gyasi, mentre a sinistra agirà Augello.

In mezzo al campo spazio a Segre e Palumbo, con Gomes in vantaggio su Ranocchia per completare la zona centrale. Sulla trequarti, Brunori (insidiato da Le Douaron) agirà alle spalle di Pohjanpalo, terminale offensivo del 3-4-2-1 scelto da Inzaghi.

Il Modena risponderà con un 3-5-2 compatto ma propositivo. Davanti al portiere Chichizola si muoveranno Dellavalle, Adorni e Tonoli, anche se Nieling è in corsa per una maglia da titolare. Sulle corsie esterne confermati Zampano e Zanimacchia, mentre in mediana agiranno Gerli in cabina di regia, Santoro e uno tra Sersanti (favorito) e Pyyhtia.

In attacco, Sottil si affida all’ex rosanero Di Mariano accanto al capocannoniere Gliozzi, con Mendes e Defrel pronti a subentrare.

Due filosofie simili — sottolinea la Gazzetta dello Sport — ma con interpretazioni diverse: il Palermo mira a costruire con maggiore qualità e possesso, il Modena preferisce l’impatto fisico e le ripartenze rapide.

Probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport:

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Diakité, Segre, Palumbo, Augello; Gomes (Ranocchia), Brunori (Le Douaron); Pohjanpalo.

All. Inzaghi.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Dellavalle (Nieling), Adorni, Tonoli; Zampano, Sersanti (Pyyhtia), Gerli, Santoro, Zanimacchia; Di Mariano (Defrel), Gliozzi (Mendes).

All. Sottil.