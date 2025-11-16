Serie D: il Messina batte la Gelbison, Savoia battuto dal Ragusa. Risultati finali e classifica aggiornata

La dodicesima giornata del Girone I regala emozioni, rimonte e risultati pesanti ai piani alti della classifica. Finisce senza reti lo scontro tra Castrum Favara e Nuova Igea Virtus, mentre il colpo più importante arriva dalla Gelbison, battuta in casa dal Messina grazie a un match solido e ben gestito dagli ospiti.

Partita spettacolare a Ragusa, dove il Ragusa Calcio supera Savoia 3-2 in una gara ricca di ribaltamenti di fronte. Impresa dell’Athletic Club Palermo, che conquista una vittoria storica al “Granillo”, imponendosi 3-2 sulla Reggina al termine di una sfida vibrante. Successo netto della Vibonese, che trascinata da una grande prestazione offensiva batte 3-1 la Vigor Lamezia.

Nel programma delle 15:00 il Milazzo continua a sorprendere, superando 2-0 l’Enna, mentre la Nissa ottiene tre punti fondamentali imponendosi 2-1 sulla Sancataldese. Finisce senza reti la sfida tra Sambiase e Acireale, mentre il colpaccio più largo della giornata arriva dal Città di Gela, che rifila un netto 4-1 al Paternò nel match delle 15:15.

Una giornata intensa che ridisegna la corsa nelle zone alte, confermando un campionato equilibrato e imprevedibile.

RISULTATI FINALI – 12ª GIORNATA SERIE D, GIRONE I

Castrum Favara – Nuova Igea Virtus 0-0

Gelbison – Messina 0-1

Ragusa Calcio – Savoia 1908 3-2

Reggina 1914 – Athletic Club Palermo 2-3

Vibonese Calcio – Vigor Lamezia 3-1

Milazzo – Enna Calcio 2-0

Nissa F.C. – Sancataldese Calcio 2-1

Sambiase 2023 – Città di Acireale 1946 0-0

Paternò Calcio – Città di Gela 1-4

CLASSIFICA SERIE D – GIRONE I (dopo la 12ª giornata)

Nuova Igea Virtus – 23

Savoia 1908 – 22

Nissa F.C. – 21

Sambiase 2023 – 20

Athletic Club Palermo – 19

Vibonese Calcio – 19

Milazzo – 18

Città di Gela – 16

Vigor Lamezia – 14

Gelbison – 14

Enna Calcio – 14

Castrum Favara – 13

Città di Acireale 1946 – 13

Reggina 1914 – 12

Sancataldese Calcio – 11

Ragusa Calcio – 10

Paternò Calcio – 9

Messina – 6 (–14 di penalizzazione)