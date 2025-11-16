Athletic Club Palermo, impresa storica al Granillo: Reggina battuta 3-2

L’Athletic Club Palermo firma una vittoria storica al “Granillo”, superando la Reggina 3-2 nella sua prima gara oltre lo Stretto e proseguendo una stagione da protagonista nel girone I di Serie D. La squadra di Emanuele Ferraro compie un’autentica impresa: va sotto per due volte, ma con carattere e brillantezza ribalta il risultato grazie al gol decisivo di Santiago Zalazar al 71’.

L’avvio è di grande personalità per i nerorosa, che dopo un minuto sfiorano il vantaggio con Bova. Nonostante le buone trame dell’Athletic, è la Reggina a colpire per prima al 23’ con Pellicanò, abile a trasformare in rete un preciso cross di Barillà. Il gol scuote i palermitani, che creano tre nitide occasioni con Bova e Micoli prima di trovare l’1-1 allo scadere del primo tempo: da una punizione di Bonfiglio nasce una mischia risolta con un colpo di tacco di Mazzotta, che sorprende Summa.

La ripresa si apre con ritmi più bassi, ma è ancora la Reggina a colpire: al 63’ Edera firma il nuovo vantaggio amaranto con una rasoiata dal limite. L’Athletic non si arrende e negli ultimi 25 minuti gioca un calcio brillante e determinato. Al 68’ Micoli pareggia con un colpo di testa su assist di Zalazar, e tre minuti più tardi è proprio l’argentino a firmare il sorpasso, depositando in rete un pallone perfetto servito da Mazzotta.

Nel finale i nerorosa sfiorano il poker con Maurino, mentre la Reggina ci prova con Grillo, che per poco non trova il 3-3. I sette minuti di recupero sono gestiti con maturità dalla squadra di Ferraro, che al fischio finale può celebrare una vittoria destinata a entrare nella storia del club.