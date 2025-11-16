Serie C: Trapani sconfitto dal Potenza, vincono Albinoleffe e Salernitana. I risultati finali
Terminate le partite di serie C giocate alle ore 14.30.
Girone A
L’Albinoleffe supera la Virtus Verona per 3-1, indirizzando la gara già nel primo tempo: al 29’ Potop apre le marcature, seguito dal raddoppio di Astrologo al 35’. Nella ripresa arriva il tris firmato Mandelli al 70’, mentre per la Virtus Verona il gol della bandiera porta la firma di Mancini al 78’.
Successo esterno invece del Novara, che batte l’Alcione Milano 0-1 grazie alla rete decisiva di Basso al 71’, in una sfida equilibrata e molto tattica.
Girone B
Finisce in parità la sfida tra Livorno e Ravenna, terminata 1-1.
I padroni di casa passano in vantaggio al 24’ con Gentile, ma nella ripresa il Ravenna trova il pareggio all’82’ grazie al rigore trasformato da Spini. Una gara intensa, che lascia però l’amaro in bocca agli amaranto per le occasioni non sfruttate.
Girone C
Nel Girone C l’equilibrio è protagonista, ma non mancano i colpi di scena.
L’Audace Cerignola espugna il campo del Giugliano per 0-1, con il gol decisivo di Parlato arrivato al 51’, in un match combattuto fino all’ultimo.
Vittoria interna per il Potenza, che supera il Trapani 2-1: apre Anatriello al 21’, raddoppia De Marco al 72’, mentre per i siciliani il gol del 2-1 arriva al 90’ con Grandolfo, troppo tardi per cambiare l’esito della gara.
Colpo esterno della Salernitana, che batte il Team Altamura 1-2: i padroni di casa partono forte e passano al 11’ con Rosafio, ma gli ospiti reagiscono nella ripresa pareggiando con Liguori al 53’. Il sorpasso arriva nel recupero: al 90’+4 Golemic trasforma il rigore che completa la rimonta granata.