Serie C Femminile: Palermo Women-Virtus Femminile Marsala 5-0, goleada rosanero
Vittoria netta e convincente per il Palermo Women, che tra le mura amiche supera con un sonoro 5-0 la Virtus Femminile Marsala nella sfida valida per la 5ª giornata del Girone D del Campionato di Serie C Femminile.
La squadra guidata da Rosalia Pipitone impone sin da subito il proprio gioco, costruendo occasioni e mantenendo un ritmo alto per tutti i 90 minuti.
Il tabellino dei gol si apre al 19’, quando Priolo sblocca la gara con freddezza. Al 31’ è Coco a raddoppiare, indirizzando ulteriormente il match sui binari rosanero. Nella ripresa il Palermo continua a spingere: al 55’ arriva il tris firmato da I. Viscuso, seguito solo quattro minuti dopo dal poker di Tarantino (59’). A chiudere la giornata di gloria è Scalici, che all’81’ sigla il 5-0 definitivo.