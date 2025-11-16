Furto nella notte: calciatore incastrato dalle telecamere

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 16, 2025

Un episodio sorprendente scuote il calcio dilettantistico ischitano: un giovane calciatore di 21 anni, tesserato con il Lacco Ameno, è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato in casa di un dirigente del Real Forio, formazione che milita nel campionato di Eccellenza.

Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Il dirigente, rientrando nella propria abitazione, si è accorto della presenza di un intruso e della scomparsa di 2.000 euro in contanti. Subito dopo ha sporto denuncia, consentendo ai militari di avviare le indagini.

Determinanti sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso un individuo agire da solo, incappucciato, ma riconducibile a un giovane noto nella zona di Forio. Le forze dell’ordine, partendo proprio da quei fotogrammi, hanno rintracciato il sospettato a Chiaia, nelle vie dello shopping.

Il 21enne è stato fermato con addosso una busta di vestiti e 1.400 euro in contanti, parte della somma sottratta. Il denaro recuperato sarà restituito al dirigente del Real Forio.

Il giovane è stato denunciato a piede libero. L’episodio, particolarmente grave anche per la rivalità sportiva fra le due società isolane, ha suscitato sconcerto nel movimento dilettantistico locale.

