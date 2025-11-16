Spezia, si ferma ancora Soleri

Lo Spezia si prepara alla trasferta di Mantova con un reparto offensivo ridotto all’osso. Come riportato dal Secolo XIX, Roberto Donadoni dovrà fare a meno di Edoardo Soleri — fermatosi per un nuovo risentimento muscolare — e con ogni probabilità anche di Gianluca Lapadula, ancora alle prese con un fastidio tendineo.

Soleri, che aveva segnato nel test contro la Primavera di Claudio Terzi, ha interrotto la seduta per un problema muscolare che ha immediatamente allarmato lo staff. Ieri non si è allenato con il gruppo e ha svolto solo lavoro a bordocampo. Secondo quanto riferito dal Secolo XIX, nelle prossime ore saranno effettuati gli esami strumentali per definire l’entità del nuovo stop, che rischia di tenerlo fuori per diverse settimane.

Non arrivano buone notizie nemmeno da Lapadula: l’attaccante peruviano, come ricorda ancora il Secolo XIX, è seguito dallo staff fisioterapico per smaltire un’infiammazione da sovraccarico emersa dopo la gara contro il Monza. Difficile un suo recupero per il match di Mantova; più probabile un rientro per le sfide decisive con Sampdoria ed Entella.

Le alternative si riducono ad Artistico, pienamente recuperato, e Di Serio, attualmente considerato il più in forma. A metà settimana tornerà anche Vanja Vlahovic, impegnato con la Serbia Under 21: entrato nella ripresa contro la Repubblica Ceca, ha contribuito al successo per 1-2 della sua nazionale. Come puntualizzato dal Secolo XIX, rientrerà a Follo non prima del 20 novembre, appena tre giorni prima della gara di Mantova.

L’emergenza offensiva si somma all’assenza di Kouda, squalificato. Donadoni è quindi costretto a scelte quasi obbligate, in attesa dei rientri e del mercato di gennaio. Lo Spezia, infatti, valuta l’inserimento di un attaccante strutturato d’area, con la dirigenza pronta a seguire le indicazioni del nuovo tecnico per rinforzare un reparto che oggi appare carente.

Il dato è impietoso: dopo 12 giornate, la squadra ha realizzato 11 reti, cinque in meno rispetto alla scorsa stagione. Un gap che pesa sulla classifica e impone interventi rapidi per invertire una tendenza pericolosa.