Eccellenza Siciliana Girone A: i risultati della 10^ giornata e la classifica

La 10ª giornata del campionato di Eccellenza Siciliana, Girone A, ha regalato molte emozioni e risultati importanti per la classifica.

Il C.U.S. Palermo ha conquistato tre punti fondamentali battendo in casa l’Accademia Trapani per 2-1, grazie a una prestazione determinata e di carattere. Successo esterno per il Città di San Vito Lo Capo, che ha espugnato il campo del Marsala 1912 con un gol decisivo.

Un pareggio spettacolare invece quello tra Montelepre e Partinicaudace 1959, che si sono affrontate fino al 2-2 finale, confermando l’equilibrio tra le due squadre. L’Unitas Sciacca Calcio non è riuscita a far punti contro il Don Carlo Lauri Misilmeri, che si è imposto 1-0 in trasferta.

Netta la vittoria del Licata Calcio sul campo del 90011 Bagheria con un convincente 4-1, mentre anche il Bagheria Calcio 1919 ha conquistato tre punti importanti battendo 3-0 il Kamarat 1972. Infine, il San Giorgio Piana ha avuto la meglio per 1-0 sulla Folgore Calcio Castelvetrano in un match molto combattuto.

Una giornata che conferma l’alta competitività del girone e lascia aperta la lotta per le posizioni di vertice.

Risultati 10ª giornata – Eccellenza Siciliana Girone A

C.U.S. Palermo 2 – 1 Accademia Trapani

Marsala 1912 0 – 1 Città di San Vito Lo Capo

Montelepre 2 – 2 Partinicaudace 1959

Unitas Sciacca Calcio 0 – 1 Don Carlo Lauri Misilmeri

90011 Bagheria 1 – 4 Licata Calcio

Kamarat 1972 0 – 3 Bagheria Calcio 1919

San Giorgio Piana 1 – 0 Folgore Calcio Castelvetrano

Classifica Eccellenza Siciliana – Girone A

Licata Calcio – 23

Marsala 1912 – 19

Don Carlo Lauri Misilmeri – 19

Castellammare Calcio 94 – 19

Unitas Sciacca Calcio – 17

Città Di San Vito Lo Capo – 17

Partinicaudace 1959 – 16

Bagheria Calcio 1919 – 16

Kamarat 1972 – 15

San Giorgio Piana – 14

90011 Bagheria – 12

Parmonval – 8

Montelepre – 8

C.U.S. Palermo – 7

Accademia Trapani – 6

Folgore Calcio Castelvetrano – 1 (–1 di penalizzazione)