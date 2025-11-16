Eccellenza Siciliana Girone A: i risultati della 10^ giornata e la classifica
La 10ª giornata del campionato di Eccellenza Siciliana, Girone A, ha regalato molte emozioni e risultati importanti per la classifica.
Il C.U.S. Palermo ha conquistato tre punti fondamentali battendo in casa l’Accademia Trapani per 2-1, grazie a una prestazione determinata e di carattere. Successo esterno per il Città di San Vito Lo Capo, che ha espugnato il campo del Marsala 1912 con un gol decisivo.
Un pareggio spettacolare invece quello tra Montelepre e Partinicaudace 1959, che si sono affrontate fino al 2-2 finale, confermando l’equilibrio tra le due squadre. L’Unitas Sciacca Calcio non è riuscita a far punti contro il Don Carlo Lauri Misilmeri, che si è imposto 1-0 in trasferta.
Netta la vittoria del Licata Calcio sul campo del 90011 Bagheria con un convincente 4-1, mentre anche il Bagheria Calcio 1919 ha conquistato tre punti importanti battendo 3-0 il Kamarat 1972. Infine, il San Giorgio Piana ha avuto la meglio per 1-0 sulla Folgore Calcio Castelvetrano in un match molto combattuto.
Una giornata che conferma l’alta competitività del girone e lascia aperta la lotta per le posizioni di vertice.
Risultati 10ª giornata – Eccellenza Siciliana Girone A
C.U.S. Palermo 2 – 1 Accademia Trapani
Marsala 1912 0 – 1 Città di San Vito Lo Capo
Montelepre 2 – 2 Partinicaudace 1959
Unitas Sciacca Calcio 0 – 1 Don Carlo Lauri Misilmeri
90011 Bagheria 1 – 4 Licata Calcio
Kamarat 1972 0 – 3 Bagheria Calcio 1919
San Giorgio Piana 1 – 0 Folgore Calcio Castelvetrano
Classifica Eccellenza Siciliana – Girone A
Licata Calcio – 23
Marsala 1912 – 19
Don Carlo Lauri Misilmeri – 19
Castellammare Calcio 94 – 19
Unitas Sciacca Calcio – 17
Città Di San Vito Lo Capo – 17
Partinicaudace 1959 – 16
Bagheria Calcio 1919 – 16
Kamarat 1972 – 15
San Giorgio Piana – 14
90011 Bagheria – 12
Parmonval – 8
Montelepre – 8
C.U.S. Palermo – 7
Accademia Trapani – 6
Folgore Calcio Castelvetrano – 1 (–1 di penalizzazione)