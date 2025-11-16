Palermo Women, Pipitone: «Grande vittoria e spirito di squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 16, 2025

Dopo il successo ottenuto contro la Virtus Femminile Marsala, l’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone, ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni ufficiali del club.

«Oggi è stata una grande vittoria, sia per il gioco espresso sia per l’atteggiamento mantenuto dal primo all’ultimo minuto – ha dichiarato Pipitone –. Sono contenta per la continuità che stiamo dando ai risultati. La squadra non ha sottovalutato l’avversario, dimostrando rispetto e determinazione.

Nonostante la mia assenza, il gruppo ha mostrato unità e compattezza grazie al lavoro dello staff, a cui voglio rivolgere un ringraziamento speciale, in particolare al mio vice Nevoloso. Mi sento fortunata a condividere questo percorso con queste ragazze e con tutto lo staff. Avanti così in vista delle prossime sfide».

