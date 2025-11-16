Palermo Women, Pipitone: «Grande vittoria e spirito di squadra»

Dopo il successo ottenuto contro la Virtus Femminile Marsala, l’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone, ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni ufficiali del club.

«Oggi è stata una grande vittoria, sia per il gioco espresso sia per l’atteggiamento mantenuto dal primo all’ultimo minuto – ha dichiarato Pipitone –. Sono contenta per la continuità che stiamo dando ai risultati. La squadra non ha sottovalutato l’avversario, dimostrando rispetto e determinazione.

Nonostante la mia assenza, il gruppo ha mostrato unità e compattezza grazie al lavoro dello staff, a cui voglio rivolgere un ringraziamento speciale, in particolare al mio vice Nevoloso. Mi sento fortunata a condividere questo percorso con queste ragazze e con tutto lo staff. Avanti così in vista delle prossime sfide».