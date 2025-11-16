Athletic Palermo, Ferraro dopo la vittoria con la Reggina: «Abbiamo fatto una delle più belle partite in assoluto»

Nel post partita del match del “Granillo” tra Reggina e Athletic Palermo, vinto dagli ospiti con il risultato di 2-3, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei nerorosa Emanuele Ferraro.

«Complimenti ai ragazzi che oggi mi hanno seguito – ha dichiarato -. Stiamo cercando insieme a tutto il mio staff e alla società di portare una mentalità. Io batto forte su tante cose. Oggi è il risultato di tanto lavoro, anche nei momenti la cattiveria della squadra è venuta fuori mantenendo sempre la concentrazione. Abbiamo scritto una piccola pagina di storia con il primo risultato utile fuori dalla Sicilia, farlo qui ha un valore unico».

Ferraro ha poi aggiunto: «La Reggina è una squadra che respira calcio da sempre, abbiamo grandissimi rispetto per loro, ma oggi i complimenti vanno fatti a noi stessi. Siamo venuti qua con un approccio da grande squadra, cercando la vittoria. Mi sono venuto i brividi quando sul gol del 2-2 i ragazzi hanno preso il pallone dentro la porta perché volevano portare la partita a casa, questo per me è importante perché evidentemente sono riuscito a trasmettere alla squadra il mio pensiero».

Il tecnico nerorosa ha poi commentato la crescita della sua squadra «Ci siamo guadagnati il rispetto sul campo. Ovunque andiamo manteniamo la nostra identità. Oggi abbiamo fatto una delle più belle partite in assoluto come gestione, approccio, mentalità e cattiveria. Sembra quasi scontato ma non lo è, dietro c’è un grandissimo lavoro. È normale che dopo certi risultati non sei più una sorpresa, ma noi continuiamo a fare il nostro lavoro ed andiamo avanti».

Infine uno sguardo ai prossimi impegni: «Abbiamo un mese complicatissimo, dove andremo ad affrontare tutte squadre importanti. Oggi era la prima di questo percorso. Una partita alla volta cercheremo di affrontarle bene e dare il meglio di noi».