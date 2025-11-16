Reggina-Athletic Palermo, Mazzotta: «Contento per il gol e per la vittoria, abbiamo dato tutto»

Giornata da ricordare per l’Ahtletic Palermo, che al “Granillo” con il risultato di 3-2 la Reggina. Nel post partita del match, ha parlato il difensore dei nerorosa Antonio Mazzotta, autore della rete del momentaneo 1-1.

«Sono veramente felice, abbiamo giocato in uno stadio storico e sono sicuro che la Reggina rinascerà – ha dichiarato -. Sono contento per il gol e di aver dato una mano alla squadra. I miei compagni sono stati strepitosi, abbiamo dato tutto. Volevamo questo risultato già dal primo minuto. Siamo andati due volte sotto ed abbiamo avuto la forza di reagire entrambe le volte. Siamo felici ed orgogliosi delle prestazione».

Mazzotta ha poi aggiunto: «Siamo passati in svantaggio in uno dei nostri momenti migliori. Abbiamo sbagliato veramente tanto sotto porta nel primo tempo. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza e la tranquillità di poter fare bene, infatti l’abbiamo poi dimostrato sul campo».