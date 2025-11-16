Qual. Mondiali: Italia avanti 1-0 contro la Norvegia a “San Siro” dopo i primi 45
Termina a San Siro la prima frazione di gioco del match tra Italia e Norvegia. Gli azzurri vanno al riposo meritatamente in vantaggio per 1-0, dopo un primo tempo giocato meglio degli avversari.
La formazione di Gennaro Gattuso parte subito forte, sbloccando all’11’ il risultato con il gol di Esposito: il centravanti sfrutta l’assist di Dimarco e batte Nyland, portando in vantaggio gli azzurri. L’Italia va anche alla ricerca del gol del raddoppio non rischiando mai in fase difensiva, con gli ospiti che terminano la prima frazione di gioco con 0 tiri in porta effettuati.