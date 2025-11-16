Frosinone, Gelli: «Non mi aspettavo un inizio cosi, l’obiettivo è la Serie A»

Intervista ai microfoni di “Ciociaria Oggi”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’inizio di campionato e gli obiettivi personali e della squadra il difensore del Frosinone Jacopo Gelli

«Il mio obiettivo, come già detto, è quello di arrivare in Serie A – ha dichiarato. Spero di arrivarci vincendo il campionato di Serie B con questa maglia»

Sull’inizio di campionato, Gelli dichiara: «Sono super soddisfatto. Non me lo aspettavo. La prima esperienza in B non è facile ma sono convinto che il lavoro quotidiano mi abbia permesso di arrivare fin qui e lo stesso sarà in futuro. Sono veramente felice»

Poi, uno sguardo allo scorso match con il Modena: «Il pari è un risultato importante contro la squadra più completa anche sotto il profilo tecnico-tattico. Quando fai prestazioni di questo genere contro squadre di questo calibro vuol dire che anche tu puoi stare lì»

Infine sulla squadra confessa: «Nello spogliatoio c’è questa ambizione, c’è fiducia in ciò che facciamo, ed è proprio la continuità nel lavoro che ci sta dando questa spinta. Ancora è presto per guardare la classifica ma abbiamo già ottenuto dei grandi risultati»