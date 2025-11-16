Bari, Moncini: «Le grandi stagioni nascono nello spogliatoio, in Serie B servono fame ed equilibrio»

Intervistato ai microfoni dei canali ufficiali della società, l’attaccante del Bari Gabriele Moncini ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’inizio di stagione dei biancorossi e sul campionato di Serie B.

«Le grandi stagioni nascono nello spogliatoio – ha dichiarato -. Io cerco sempre di mostrare in campo l’atteggiamento giusto verso i compagni, anche se non mi ritengo un leader. Quest’anno sta andando molto bene».

E sul campionato di Serie B: «È indecifrabile, serve fame e equilibrio. Io ero un po’ preoccupato in estate di allontanarmi molto da casa, ma sono stato smentito subito. Qui mi trovo da Dio»