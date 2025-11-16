Bari, Moncini: «Le grandi stagioni nascono nello spogliatoio, in Serie B servono fame ed equilibrio»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 16, 2025

Intervistato ai microfoni dei canali ufficiali della società, l’attaccante del Bari Gabriele Moncini ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’inizio di stagione dei biancorossi e sul campionato di Serie B.

«Le grandi stagioni nascono nello spogliatoio – ha dichiarato -. Io cerco sempre di mostrare in campo l’atteggiamento giusto verso i compagni, anche se non mi ritengo un leader. Quest’anno sta andando molto bene».

E sul campionato di Serie B: «È indecifrabile, serve fame e equilibrio. Io ero un po’ preoccupato in estate di allontanarmi molto da casa, ma sono stato smentito subito. Qui mi trovo da Dio»

