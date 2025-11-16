Qual. Mondiali: l’Italia crolla nella ripresa, vince 4-1 la Norvegia a “San Siro”

Si è appena concluso a “San Siro” il match tra Italia e Norvegia. Dopo un primo tempo positivo, nella ripresa Haaland e compagni reagiscono ribaltando il risultato, con l’incontro che termina sul risultato di 4-1

La formazione di Gennaro Gattuso parte subito forte, sbloccando all’11’ il risultato con il gol di Esposito: il centravanti sfrutta l’assist di Dimarco e batte Nyland, portando in vantaggio gli azzurri. L’Italia va anche alla ricerca del gol del raddoppio non rischiando mai in fase difensiva, con gli ospiti che terminano la prima frazione di gioco con 0 tiri in porta effettuati.

Nella ripresa arriva la reazione degli ospiti. La Norvegia trova al 63′ il gol del pareggio con Nusa. A completare la rimonta ci pensa Haaland che segna due gol in rapida sequenza: prima al 78′ su assist di Bobb, due minuti più tardi firma la sua doppietta personale su assist di Thorsby. Nel finale c’è gloria anche per Larsen, che sigla il gol del definitivo 4-1

Sconfitta che non pesa in ottica qualificazione, con gli azzurri che dovranno ugualmente affrontare la fase playoff per provare ad approdare al mondiale 2026.