Serie D, girone I: pochi gol e tanti pareggi. Risultati e classifica

Una 5ª giornata all’insegna dell’equilibrio quella del girone I di Serie D, con reti col contagocce e ben cinque pareggi nelle gare delle ore 15. A sorridere è soltanto la Vibonese, capace di imporsi di misura sul Castrumfavara grazie a una prova di solidità e cinismo.

Finiscono invece senza gol ACR Messina-Paternò, Ragusa-Nissa, il derby lametino Vigor-Sambiase e la sfida salvezza Sancataldese-Gela (in corso al 90’). Gelbison-Milazzo e Savoia-Reggina si chiudono 1-1, confermando l’equilibrio che caratterizza il torneo.

In corso anche Athletic Palermo-Acireale e Igea Virtus-Enna, con i palermitani sotto di un gol e l’Igea avanti 2-1.

Classifica Serie D

Gela – 11

Igea Virtus – 11

Savoia – 9

Gelbison – 8

Sambiase – 8

Nissa – 8

Vibonese – 8

Castrumfavara – 7

Vigor Lamezia – 7

Milazzo – 6

Athletic Palermo – 6

Reggina – 5

AS Acireale – 4

USD Ragusa – 3

Paternò – 3

Sancataldese – 2

Enna – 2

ACR Messina – -4

Prossimo turno (5 ottobre)

Acireale-Sancataldese; Castrumfavara-Gelbison; Enna-ACR Messina; Gela-Igea Virtus; Milazzo-Athletic Palermo; Nissa-Vibonese; Paternò-Vigor Lamezia; Reggina-Ragusa; Sambiase-Savoia.