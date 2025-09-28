Serie D, girone I: pochi gol e tanti pareggi. Risultati e classifica
Una 5ª giornata all’insegna dell’equilibrio quella del girone I di Serie D, con reti col contagocce e ben cinque pareggi nelle gare delle ore 15. A sorridere è soltanto la Vibonese, capace di imporsi di misura sul Castrumfavara grazie a una prova di solidità e cinismo.
Finiscono invece senza gol ACR Messina-Paternò, Ragusa-Nissa, il derby lametino Vigor-Sambiase e la sfida salvezza Sancataldese-Gela (in corso al 90’). Gelbison-Milazzo e Savoia-Reggina si chiudono 1-1, confermando l’equilibrio che caratterizza il torneo.
In corso anche Athletic Palermo-Acireale e Igea Virtus-Enna, con i palermitani sotto di un gol e l’Igea avanti 2-1.
Classifica Serie D
Gela – 11
Igea Virtus – 11
Savoia – 9
Gelbison – 8
Sambiase – 8
Nissa – 8
Vibonese – 8
Castrumfavara – 7
Vigor Lamezia – 7
Milazzo – 6
Athletic Palermo – 6
Reggina – 5
AS Acireale – 4
USD Ragusa – 3
Paternò – 3
Sancataldese – 2
Enna – 2
ACR Messina – -4
Prossimo turno (5 ottobre)
Acireale-Sancataldese; Castrumfavara-Gelbison; Enna-ACR Messina; Gela-Igea Virtus; Milazzo-Athletic Palermo; Nissa-Vibonese; Paternò-Vigor Lamezia; Reggina-Ragusa; Sambiase-Savoia.