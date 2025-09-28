Serie A, Roma aggancia il Napoli in vetta. Pari a reti bianche nel Derby dell’Arno

La domenica di Serie A regala emozioni e nuove gerarchie in classifica. La Roma di Gian Piero Gasperini batte 2-0 l’Hellas Verona e aggancia il Napoli in vetta a quota 12 punti, in attesa che gli azzurri completino la loro quinta partita. Altra storia invece nel Derby dell’Arno, tornato dopo 34 anni: Pisa e Fiorentina non si fanno male e chiudono 0-0, in un match segnato da legni, episodi dubbi e decisioni arbitrali destinate a far discutere.

Derby dell’Arno: equilibrio e tensione

All’Arena Garibaldi il Pisa parte fortissimo, sospinto da un pubblico caldo e dalla voglia di riscattare l’ultimo posto in classifica. Semper salva i nerazzurri, mentre la Fiorentina si affida a Kean, vicino al gol in due occasioni. L’ex Nzola centra la traversa, facendo tremare De Gea e tutto il settore ospite.

Nella ripresa cresce la squadra viola, ma due reti di Kean vengono annullate per fuorigioco. Al 71’ il boato dell’Arena per il gran sinistro di Meister, spento però dal VAR per un tocco di mano. Poco dopo proteste per un sospetto rigore non concesso ai nerazzurri per mano di Pongracic. Il triplice fischio congela lo 0-0, un punto che lascia la Fiorentina ancora nelle retrovie e il Pisa ultimo ma vivo.

Roma, vittoria da capolista

All’Olimpico la Roma continua a correre. Dopo 7 minuti è già avanti: cross di Celik e incornata di Dovbyk che porta i giallorossi in vantaggio. L’Hellas Verona reagisce con coraggio e va vicino al pari con Orban, che colpisce la traversa a porta spalancata.

Nella ripresa il copione non cambia: Verona insidioso in contropiede, ma Svilar è decisivo. Al minuto 80 la Roma chiude i conti: recupero palla a centrocampo, Kone serve Soulé che firma il 2-0. In extremis annullata un’altra rete a Orban per tocco di mano.

La classifica

La vittoria porta la Roma in testa con 12 punti, insieme al Napoli che ha una gara in meno. Subito dietro la Juventus (11), poi Milan e Inter appaiate a 9 con Atalanta e Cremonese. Male la Fiorentina, ferma a 3 punti insieme a Lazio ed Hellas, mentre il Pisa resta ultimo a quota 2 con il Parma e il Genoa. Lecce ancora fanalino di coda con un solo punto.

Serie A – Classifica aggiornata

Napoli 12 (4 gare)

Roma 12 (5)

Juventus 11 (5)

Milan 9 (4)

Inter 9 (5)

Atalanta 9 (5)

Cremonese 9 (5)

Como 8 (5)

Cagliari 7 (5)

Udinese 7 (5)

Bologna 6 (4)

Sassuolo 6 (5)

Torino 4 (4)

Lazio 3 (4)

Fiorentina 3 (5)

Hellas Verona 3 (5)

Genoa 2 (4)

Parma 2 (4)

Pisa 2 (5)

Lecce 1 (4)