Serie C, vola il Benevento: ko Trapani, risale il Casarano

Il settimo turno del campionato di Serie C regala conferme e sorprese. In testa alla classifica c’è sempre il Benevento, che al «Vigorito» ha superato 2-0 il Trapani con le reti di Manconi e Pierozzi, tornando al successo e consolidando il primato. A quota 16, insieme ai giallorossi di Auteri, c’è la Salernitana, fermata però sul 2-2 in trasferta dal Casarano in uno scontro diretto che vale il podio.

I risultati

Potenza-Atalanta U23 1-0

Benevento-Trapani 2-0

Casarano-Salernitana 2-2

Crotone-Casertana 0-1

In serata sono in programma Audace Cerignola-Catania, Latina-Altamura, Siracusa-Cosenza e Monopoli-Cavese.

La classifica

In vetta restano Benevento e Salernitana con 16 punti. Il Casarano, con 12, conferma il suo ottimo avvio e aggancia il terzo posto, mentre la Casertana si rilancia a 11 punti battendo il Crotone. Stesso punteggio per Potenza, Monopoli e lo stesso Crotone, tutte in piena zona playoff.

Il Catania, con una partita in meno, è a quota 8 in quinta posizione. In difficoltà invece il Trapani, fermo a 4 punti dopo sette giornate e già invischiato nella zona playout insieme all’Atalanta U23 (5 punti) e a squadre come Sorrento, Siracusa e Cavese, ancora ferme nei bassifondi.

La situazione

La lotta al vertice si annuncia serrata con Benevento e Salernitana che provano la fuga, mentre in coda la classifica inizia già a pesare: per Trapani e Cavese il cammino si fa in salita.