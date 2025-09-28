Palermo, Inzaghi in conferenza stampa: lunedì alle 14.45 la presentazione della sfida col Venezia

Il Palermo si avvicina al match di martedì sera contro il Venezia, valido per la 6ª giornata di Serie BKT 2025-2026. Alla vigilia della partita, l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi incontrerà i giornalisti per presentare la sfida.

La conferenza stampa è in programma lunedì 29 settembre alle ore 14.45 presso il Palermo CFA. Sarà l’occasione per fare il punto sul momento della squadra, reduce dal pareggio di Cesena, e per analizzare i temi legati a una gara che si preannuncia di grande importanza e spettacolo.

Il Barbera sarà ancora una volta protagonista, con oltre 25 mila presenze già confermate, a testimonianza della passione dei tifosi rosanero.