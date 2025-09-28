Palermo, Inzaghi in conferenza stampa: lunedì alle 14.45 la presentazione della sfida col Venezia

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Il Palermo si avvicina al match di martedì sera contro il Venezia, valido per la 6ª giornata di Serie BKT 2025-2026. Alla vigilia della partita, l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi incontrerà i giornalisti per presentare la sfida.

La conferenza stampa è in programma lunedì 29 settembre alle ore 14.45 presso il Palermo CFA. Sarà l’occasione per fare il punto sul momento della squadra, reduce dal pareggio di Cesena, e per analizzare i temi legati a una gara che si preannuncia di grande importanza e spettacolo.

Il Barbera sarà ancora una volta protagonista, con oltre 25 mila presenze già confermate, a testimonianza della passione dei tifosi rosanero.

Ultimissime

Palermo, Inzaghi in conferenza stampa: lunedì alle 14.45 la presentazione della sfida col Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Palermo-Venezia, al Barbera ci sono già 25.321 cuori rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Calcio italiano in lutto: addio a Carlo Sassi, padre della moviola

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Palermo, meteo stabile per il match col Venezia: nubi sparse e temperature miti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Palermo-Venezia, le quote dei bookmaker: equilibrio al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025