Palermo-Venezia, al Barbera ci sono già 25.321 cuori rosanero
Il Palermo torna in campo domani sera al “Renzo Barbera” contro il Venezia per la 6ª giornata di Serie BKT 2025-2026. La società rosanero ha comunicato il dato ufficiale: sono in questo momento 25.321 i presenti allo stadio, pronti a sostenere la squadra di Filippo Inzaghi.
Un numero che fotografa la straordinaria risposta del pubblico palermitano, capace di trasformare ogni partita casalinga in un evento di passione e appartenenza. Il Barbera si conferma ancora una volta la vera forza in più dei rosanero.