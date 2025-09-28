Palermo-Venezia, al Barbera ci sono già 25.321 cuori rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Il Palermo torna in campo domani sera al “Renzo Barbera” contro il Venezia per la 6ª giornata di Serie BKT 2025-2026. La società rosanero ha comunicato il dato ufficiale: sono in questo momento 25.321 i presenti allo stadio, pronti a sostenere la squadra di Filippo Inzaghi.

Un numero che fotografa la straordinaria risposta del pubblico palermitano, capace di trasformare ogni partita casalinga in un evento di passione e appartenenza. Il Barbera si conferma ancora una volta la vera forza in più dei rosanero.

