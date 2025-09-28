Palermo Women, esordio vincente: 4-0 alla Virtus Marsala in Coppa Italia

Debutto stagionale con il botto per il Palermo Women, che nella seconda giornata del Girone 1 di Coppa Italia Serie C ha superato in trasferta la Virtus Femminile Marsala con un netto 0-4.

La squadra allenata da Rosalia Pipitone ha imposto subito il proprio gioco, sbloccando il risultato al 16’ con Dragotto. Nella ripresa è arrivato il raddoppio firmato da Coco al 53’, seguito dalla rete di Di Salvo al 64’. In pieno recupero, al 91’, Priolo ha completato il poker che vale i primi tre punti ufficiali della stagione.

Una vittoria convincente che lancia le rosanero sulla strada giusta in Coppa Italia, confermando ambizioni e qualità del gruppo.