Cagliari, rottura del crociato per Andrea Belotti: l’ex Palermo dovrà fermarsi

Brutta notizia in casa Cagliari. Il club sardo ha comunicato l’esito degli esami a cui è stato sottoposto Andrea Belotti, uscito malconcio nell’ultima gara di campionato.

La nota ufficiale diffusa dal Cagliari recita: «A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche».

Un colpo durissimo per il centravanti, che con la maglia del Palermo aveva saputo imporsi tra i grandi, conquistando l’affetto eterno della tifoseria rosanero.

Da parte della redazione di ilovepalermocalcio.com un grande in bocca al lupo al “Gallo”: Forza Andrea, ti aspettiamo più forte di prima!