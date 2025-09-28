Cagliari, rottura del crociato per Andrea Belotti: l’ex Palermo dovrà fermarsi

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Brutta notizia in casa Cagliari. Il club sardo ha comunicato l’esito degli esami a cui è stato sottoposto Andrea Belotti, uscito malconcio nell’ultima gara di campionato.

La nota ufficiale diffusa dal Cagliari recita: «A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche».

Un colpo durissimo per il centravanti, che con la maglia del Palermo aveva saputo imporsi tra i grandi, conquistando l’affetto eterno della tifoseria rosanero.

Da parte della redazione di ilovepalermocalcio.com un grande in bocca al lupo al “Gallo”: Forza Andrea, ti aspettiamo più forte di prima!

Ultimissime

Palermo Women, Pipitone: «Felice per la vittoria, ora testa al derby col Catania»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Eccellenza, Castellammare vola. Bagheria e Sciacca sorridono, ancora ko la Folgore

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Cagliari, rottura del crociato per Andrea Belotti: l’ex Palermo dovrà fermarsi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Palermo Women, esordio vincente: 4-0 alla Virtus Marsala in Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Serie D, girone I: pochi gol e tanti pareggi. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025