Eccellenza, Castellammare vola. Bagheria e Sciacca sorridono, ancora ko la Folgore
Il girone A di Eccellenza regala emozioni e verdetti pesanti nella 3ª giornata. Il Castellammare Calcio 94 non si ferma più: netto 2-0 al Montelepre e primo posto solitario con 9 punti.
Dietro tengono botta Marsala (1-0 alla Folgore), Licata (0-0 a Misilmeri), Partinicaudace e Unitas Sciacca (1-0 sul CUS Palermo). Tutte a quota 7, a due lunghezze dalla vetta.
Esultano anche le due squadre di Bagheria: il Calcio 1919 vince 1-0 con il San Vito Lo Capo, mentre il 90011 Bagheria cade 2-0 a Kamarat e resta ultimo con Folgore e CUS.
Risultati 3ª giornata
Bagheria 1919-Città di San Vito 1-0
Castellammare-Montelepre 2-0
Misilmeri-Licata 0-0
Folgore-Marsala 0-1
Kamarat-90011 Bagheria 2-0
Sciacca-CUS Palermo 1-0
Classifica
Castellammare 9; Licata 7; Marsala 7; Partinicaudace 7; Sciacca 7; Kamarat 6; Bagheria 1919 6; Misilmeri 5; Montelepre 4; Città di San Vito 3; Accademia Trapani 3; Parmonval 3; San Giorgio Piana 1; CUS Palermo 0; 90011 Bagheria 0; Folgore Castelvetrano 0.