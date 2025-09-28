Palermo Women, Pipitone: «Felice per la vittoria, ora testa al derby col Catania»

L’allenatrice del Palermo Women, Rosalia Pipitone, ha commentato la netta vittoria ottenuta in trasferta contro la Virtus Femminile Marsala nella 2ª giornata di Coppa Italia Serie C.

«Sono felice per la vittoria – ha dichiarato Pipitone ai microfoni ufficiali del club –: era importante partire bene e offrire una prestazione convincente su un campo non semplice. La squadra ha risposto al meglio sia dal punto di vista fisico che tecnico e tattico, mettendo in pratica quanto provato in questo mese di preparazione».

Nonostante il successo per 4-0, l’allenatrice rosanero ha sottolineato la necessità di migliorare in fase offensiva: «Dobbiamo essere più concrete sotto porta, il risultato poteva essere più ampio. Sfruttare al massimo le occasioni sarà quello che ci permetterà di fare il salto di qualità».

Infine, uno sguardo al prossimo impegno: «Da martedì inizieremo a preparare il derby contro il Catania, in programma domenica prossima in casa».