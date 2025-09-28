Euro2032, Bedin sul commissario degli stadi: «Lo accogliamo con grande soddisfazione»

Settembre 28, 2025

In seguito alla nomina di Massimo Sessa come commissario degli stadi per euro 2032. ha espresso tutta la sua gioia il presidente della lega Serie B Paolo Bedin, con una nota pubblicata sul sito della Lega B.

Questo il suo messaggio: “Accogliamo con grande soddisfazione la notizia della nomina dell’ingegner Massimo Sessa quale Commissario straordinario per gli stadi. Il ringraziamento va al ministro Andrea Abodi per aver concluso l’iter di nomina e per l’attenzione e l’impegno verso una tematica, quella della riqualificazione infrastrutturale dei nostri impianti sportivi, per la quale ha sempre dimostrato grande sensibilità e che rappresenta un passo imprescindibile per lo sviluppo del nostro sistema.”

