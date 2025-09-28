Euro2032, Bedin sul commissario degli stadi: «Lo accogliamo con grande soddisfazione»

In seguito alla nomina di Massimo Sessa come commissario degli stadi per euro 2032. ha espresso tutta la sua gioia il presidente della lega Serie B Paolo Bedin, con una nota pubblicata sul sito della Lega B.

Questo il suo messaggio: “Accogliamo con grande soddisfazione la notizia della nomina dell’ingegner Massimo Sessa quale Commissario straordinario per gli stadi. Il ringraziamento va al ministro Andrea Abodi per aver concluso l’iter di nomina e per l’attenzione e l’impegno verso una tematica, quella della riqualificazione infrastrutturale dei nostri impianti sportivi, per la quale ha sempre dimostrato grande sensibilità e che rappresenta un passo imprescindibile per lo sviluppo del nostro sistema.”