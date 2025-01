Serie C: Spal avanti 0-2 sulla Lucchese. Pari tra Perugia e Carpi. Risultati parziali del Girone B

Nel girone B di Serie C, la SPAL ha chiuso il primo tempo avanti 2-0 contro la Lucchese. Mirco Antenucci si è dimostrato decisivo, sbloccando il risultato al 15′ e raddoppiando al 42′, portando temporaneamente la sua squadra in una posizione di vantaggio confortevole. Nel frattempo, il match tra Perugia e Carpi non ha visto reti nella prima frazione di gioco, con entrambe le squadre ancora a caccia del gol.

Ecco i parziali:

Lucchese-Spal 0-2

Perugia-Carpi 0-0