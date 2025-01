Nel girone C, l’Altamura è passato in vantaggio al 6′ grazie a un gol di Leonetti. La squadra ha mantenuto il vantaggio fino quasi al termine del primo tempo, quando il Sorrento ha trovato il pareggio con Cuccurullo al 40′. Le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1, lasciando aperte tutte le possibilità per la seconda metà della partita.

