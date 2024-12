Serie C: pari tra Ternana e Pescara. Nessun gol anche in Campobasso-Arezzo. I risultati parziali del Girone B

Nel Girone B della Serie C, la situazione al termine del primo tempo vede un dominio di pareggi senza reti. Campobasso e Arezzo non sono andati oltre lo 0-0, così come il Milan U23 contro l’Entella e il Pescara contro la Ternana. Le squadre scenderanno in campo per la seconda metà con l’obiettivo di rompere l’equilibrio e cercare i tre punti.

Campobasso-Arezzo 0-0

Milan U23 – Entella 0-0

Pescara-Ternana 0-0