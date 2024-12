Serie C: Liguori Regala il vantaggio al Padova. Pari tra Giana Erminio e Vicenza. I risultati parziali del Girone A

Nel Girone A della Serie C, al termine del primo tempo, la maggior parte delle squadre non è riuscita a sbloccare il risultato. Caldiero Terme contro Albinoleffe, Giana Erminio contro Vicenza e Pergolettese contro Pro Vercelli hanno chiuso la prima frazione sul punteggio di 0-0. L’unica eccezione è il Trento che ospita il Padova; la squadra veneta passa in vantaggio al 19′ grazie a un gol di Liguori, mantenendo il risultato di 0-1 al fischio dell’intervallo.

Caldiero Terme – Albinoleffe 0-0

Giana Erminio – Vicenza 0-0

Pergolettese-Pro Vercelli 0-0

Trento-Padova 0-1