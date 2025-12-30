Serie C nel caos: pagamenti tardivi e conti non autorizzati, 2 nuovi deferimenti al TFN

Continua la tempesta nella Serie C italiana, con due nuovi deferimenti da parte del procuratore federale al Tribunale Federale Nazionale (TFN) Sezione Disciplinare. Le società coinvolte sono la Triestina, militante nel Girone A, e il Siracusa, che gioca nel Girone C, accusate di gravi violazioni amministrative.

Triestina sotto accusa

Gli amministratori delegati della Triestina, Marco Margiotta e Oliver Marc Centner, sono stati deferiti per non aver presentato entro la scadenza del 30 novembre 2025 la relazione con il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2025. Oltre a ciò, i dirigenti sono stati accusati di aver effettuato i pagamenti degli emolumenti ai tesserati, relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2025, tramite bonifici bancari addebitati su conti correnti diversi da quello ufficiale della società. Questo tipo di irregolarità ha sollevato preoccupazioni riguardo alla trasparenza e alla corretta gestione economica del club.

Siracusa in difficoltà

Anche il Siracusa, presieduto da Alessandro Ricci, è finito sotto indagine. Il presidente è stato deferito per non aver pagato gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre e ottobre 2025, e per non aver versato i contributi INPS e le ritenute IRPEF dovute per le stesse mensilità, in violazione delle normative fiscali e lavorative. Inoltre, la società è stata deferita per responsabilità diretta, con ulteriori accusa di non aver rispettato gli obblighi finanziari nei confronti dei propri dipendenti.

Un panorama preoccupante

Questi nuovi deferimenti si aggiungono alla lunga lista di problematiche finanziarie e amministrative che affliggono i club della Serie C, con una crescente attenzione sulla gestione delle risorse e sul rispetto delle normative fiscali. Il TFN ora avrà il compito di giudicare le situazioni, che potrebbero portare a sanzioni gravi, inclusi punti di penalizzazione per entrambe le società.