Sampdoria, Pedrola volta pagina: nuova avventura al Las Palmas

Estanis Pedrola ha ufficialmente salutato la Sampdoria e ha intrapreso una nuova avventura professionale in Spagna. Come riportato da “LaProvincia.es” il giovane talento, classe 2003, è arrivato ieri a Las Palmas, pronto a mettersi alla prova con il club canario.

L’operazione si è conclusa con un prestito, ma con obbligo di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro, legato alla possibile promozione del Las Palmas in La Liga. Attualmente secondo in classifica nella Segunda Division, il club spagnolo spera di tornare nella massima serie, e Pedrola potrebbe essere un tassello importante nel raggiungimento di questo obiettivo.

Nonostante le difficoltà incontrate durante il suo periodo alla Sampdoria, Pedrola ha sempre mostrato il suo talento, e questa nuova opportunità rappresenta per lui un’occasione di rilancio in un campionato competitivo. Il trasferimento arriva dopo un periodo di incertezze a Genova, ma ora il giovane attaccante avrà l’occasione di mettersi in mostra in una realtà che punta a grandi traguardi.