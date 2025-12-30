Calciomercato Empoli: sfida al Cesena per Hamzi Rafia del Lecce

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 30, 2025

L’Empoli è pronto a sfidare il Cesena sul mercato invernale per l’acquisto di Hamzi Rafia, centrocampista del Lecce in uscita. Il giocatore, che ha attirato l’attenzione di diverse squadre cadette, è finito nel mirino della dirigenza toscana, come riportato da PianetaEmpoli.it.

Il Cesena, che segue Rafia da settimane, dovrà ora vedersela con l’Empoli per garantirsi il talento del Lecce, che potrebbe essere uno degli obiettivi più caldi della finestra di mercato. Resta da vedere quale delle due squadre avrà la meglio nella corsa al centrocampista, che potrebbe rinforzare il centrocampo di uno dei club di Serie B.

Ultimissime

Mantova, sfida per Vicari in difesa: Cauz l’alternativa

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 30, 2025

Calciomercato Venezia: Antonelli cerca un jolly offensivo

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 30, 2025

Calciomercato Empoli: sfida al Cesena per Hamzi Rafia del Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 30, 2025

Serie C nel caos: pagamenti tardivi e conti non autorizzati, 2 nuovi deferimenti al TFN

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 30, 2025

Sampdoria, Pedrola volta pagina: nuova avventura al Las Palmas

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 30, 2025