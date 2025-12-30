Calciomercato Empoli: sfida al Cesena per Hamzi Rafia del Lecce

L’Empoli è pronto a sfidare il Cesena sul mercato invernale per l’acquisto di Hamzi Rafia, centrocampista del Lecce in uscita. Il giocatore, che ha attirato l’attenzione di diverse squadre cadette, è finito nel mirino della dirigenza toscana, come riportato da PianetaEmpoli.it.

Il Cesena, che segue Rafia da settimane, dovrà ora vedersela con l’Empoli per garantirsi il talento del Lecce, che potrebbe essere uno degli obiettivi più caldi della finestra di mercato. Resta da vedere quale delle due squadre avrà la meglio nella corsa al centrocampista, che potrebbe rinforzare il centrocampo di uno dei club di Serie B.