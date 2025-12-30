Calciomercato Venezia: Antonelli cerca un jolly offensivo

Il Venezia FC è pronto a sbloccare il proprio mercato dopo aver risolto le limitazioni economiche e il direttore sportivo, Antonelli, è già al lavoro per rinforzare la squadra. Come riferito da trivenetogoal.it, l’obiettivo principale è l’acquisto di un attaccante versatile, capace di adattarsi a più ruoli offensivi.

Nel mirino della dirigenza lagunare c’è una seconda punta dalle caratteristiche diverse rispetto agli attuali giocatori in rosa, in grado di ricoprire anche il ruolo di esterno all’occorrenza. Se l’affare andrà in porto, l’attaccante Fila, attualmente in rosa, potrebbe salutare il club.