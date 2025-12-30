Mantova, sfida per Vicari in difesa: Cauz l’alternativa

Il Mantova è attivo sul mercato in vista del rinforzo della propria difesa. Dopo aver sistemato la porta con l’arrivo imminente di Francesco Bardi dal Palermo, il direttore sportivo Leandro Rinaudo sta cercando un nuovo centrale.

Il nome caldo è quello di Francesco Vicari, difensore del Bari. Nonostante un contratto fino al 2027 e il ruolo di capitano, Vicari potrebbe lasciare il club pugliese, e il Mantova sarebbe pronto a trattare, anche se l’ingaggio del giocatore potrebbe rappresentare un ostacolo. In alternativa, come riportato da Tuttomantova.it, il club virgiliano sta valutando Cristian Cauz, centrale del Modena che, pur essendo polivalente (può giocare anche come terzino sinistro), ha visto poco spazio in questa stagione.

Il Mantova, inoltre, è anche attivo nel mercato per il ruolo di terzino sinistro, con il nome di Nikolas Ioannou, difensore della Sampdoria, che sarebbe un’altra opzione sul tavolo.