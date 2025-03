Serie C, l’ultimo turno infrasettimanale tra sfide promozione e caos Turris

L’ultimo turno infrasettimanale della stagione di Serie C prende il via questa sera e si concluderà giovedì, con sfide cruciali per la lotta al vertice e possibili scossoni in classifica.

Come riportato da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il Girone B si apre con il duello a distanza tra Entella e Ternana, entrambe impegnate contro squadre in piena zona playout. La capolista Entella, reduce da 24 risultati utili consecutivi, fa visita alla Lucchese, penalizzata di 6 punti e alle prese con una profonda crisi societaria. La Ternana, invece, ospita un Sestri Levante tornato alla vittoria dopo l’arrivo in panchina di Ruvo.

Domani toccherà al Girone C, con due sfide insidiose per le pretendenti alla promozione. Il Cerignola, che ha ritrovato Cuppone dopo un lungo stop, affronta l’acceso derby contro il Foggia, mentre l’Avellino sfiderà un Trapani che vuole ancora dire la sua, affidandosi all’ex Facundo Lescano.

Giovedì sarà il turno del Girone A, con il Padova, tornato a +5, impegnato sul campo del Renate, mentre il Vicenza attenderà il Novara.

Ma l’attenzione, come sottolineato da Scognamiglio sulla Gazzetta, è rivolta anche alle vicende extra-campo: domani il Tribunale Federale Nazionale deciderà il destino della Turris, che potrebbe essere esclusa dal campionato per violazioni amministrative, proprio come accaduto al Taranto. Se il provvedimento sarà confermato, ci saranno ripercussioni importanti in classifica: il Cerignola perderebbe 6 punti, mentre l’Avellino ne vedrebbe sottratti 4, favorendo così la squadra di Biancolino nella lotta per la vetta.

Infine, sul fronte panchine, Michele Pazienza è stato esonerato dal Benevento dopo solo cinque partite, pagando una serie negativa di nove gare senza vittorie. Al suo posto, come riportato da Scognamiglio sulla Gazzetta, torna Gaetano Auteri, che in stagione era stato esonerato mentre occupava il secondo posto in classifica.