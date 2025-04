Serie C, la Corte Federale d’appello sul Taranto: “Esclusione legittima e inevitabile”

A distanza di qualche settimana dall’esclusione del Taranto dal campionato del Girone C di Serie C, la Corte Federale d’appello si è espressa tramite un comunicato per confermare e motivare la sanzione emanata dal TFN in primo grado di giudizio al club pugliese. Confermata l’esclusione dal campionato di Serie C e le sanzioni precedentemente prese nei confronti di Salvatore Alfonso, Massimo Giove e Maria Acquaviva.

Nelle oltre 20 pagine di motivazioni, i giudici federali sottolineano la mancanza di documentazione probatoria a supporto del presunto pagamento, l’inammissibilità della compensazione e la gravità delle inadempienze. “La società non ha dimostrato né la legittimità né l’effettività della compensazione addotta”, si legge nella sentenza. Per questo, la sanzione dell’esclusione è stata ritenuta non solo legittima, ma inevitabile.