Ronald Hoop in visita al Palermo Museum

Giornata “amarcord” in casa Palermo. Il Museum rosanero ubicato all’interno dello stadio “Renzo Barbera” ha infatti accolto Roonald Hoop, ex calciatore olandese che ha vestito la maglia delle aquile nella stagione 1996-97. Arrivato in Sicilia con grandi pretese, tanto da essere soprannominato come “Il Van Basten nero”, giocò solamente 447 minuti spalmati in sette partite e segnando solamente una rete, esattamente nella sfida contro il Venezia terminata 2 a 2.

Attraverso le proprie Instagram stories, il club rosanero ha pubblicato un video inerente alla visita di Hoop al Palermo Museum, in posa con la maglia numero 27: