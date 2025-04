Caso bestemmia, Lautaro Martinez patteggia e niente squalifica: solo una multa per l’argentino

Si conclude con una sanzione da 5.000 euro il “caso bestemmia” che riguarda Lautaro Martinez, colto dalle telecamere al triplice fischio di Juventus-Inter del 16 febbraio, gara terminata 1 a 0, mentre pronunciava delle espressioni blasfeme. Il capitano nerazzurro ha patteggiato e quindi è stato graziato, senza rimediare quindi una squalifica. Una situazione che, sicuramente, sarà oggetto di discussione visti i casi precedenti.

Di seguito il comunicato della FIGC:

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 730 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Lautaro Javier MARTINEZ avente ad oggetto la seguente condotta:

Lautaro Javier MARTINEZ, calciatore della F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine dell’incontro, del Campionato di Serie A, Juventus-Inter del 16 febbraio 2025, pronunciato, per due volte, una espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

Sig. Lautaro Javier MARTINEZ;

– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

– € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Lautaro Javier MARTINEZ”.