Bari subito al lavoro in vista del Palermo. Il report

Dopo il pareggio per 3 a 3 contro il Catanzaro, il Bari ha subito ripreso gli allenamenti in vista dello scontro diretto contro il Palermo, in programma venerdì 11 aprile e valido per la 33esima giornata di Serie B. Di seguito il report della seduta odierna pubblicato sul sito ufficiale dei biancorossi:

“Ripresa immediata per mister Longo e i suoi ragazzi che, rientrati in serata dalla Calabria, sono tornati subito in campo per dare inizio alla preparazione in vista della sfida al Palermo guidato da mister Dionisi in programma sul terreno del San Nicola a partire dalle 20:30 di venerdì 11 aprile.

La seduta di allenamento di questo pomeriggio è stata modulata su due gruppi distinti: chi ha giocato dal primo minuto nella sfida di ieri al ‘Nicola Ceravolo’ si è dedicato a lavoro di scarico tra palestra e fisioterapia, mentre il resto del gruppo ha lavorato sul terreno dell’Antistadio alternando lavoro atletico ad intensità crescente ad esercitazioni tecniche e sfide a ranghi misti su porzione di campo. Aggregati i giovani Mavraj e Pinto.

Per domani è in programma una seduta di lavoro pomeridiana”.