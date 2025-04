Sampdoria, niente Iachini: panchina a Evani. Rivoluzione societaria con Mancini e Lombardo

Il nuovo allenatore della Sampdoria non sarà Beppe Iachini. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’ex tecnico blucerchiato ha rifiutato l’offerta della società, chiedendo garanzie per il prossimo anno e non accettando un contratto limitato alle sole ultime sei partite di campionato.

A guidare la squadra sarà invece Alberico Evani, che farà così ritorno sulla panchina della Sampdoria.

Contestualmente è stato confermato anche il rientro di Roberto Mancini nel ruolo di direttore dell’area tecnica, con Attilio Lombardo che affiancherà Evani come vice allenatore.

A completare la rivoluzione ci saranno Claudio Invernizzi come dirigente e Andrea Mancini, figlio dell’ex CT della Nazionale Italiana, che aveva già collaborato con il club in passato.