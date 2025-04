Pietro Accardi, palermitano ed ex difensore del Palermo, è stato sollevato dall’incarico di direttore sportivo della Sampdoria.

Come riportato da Telenord.it, Accardi aveva firmato un contratto triennale con il club genovese la scorsa estate, ma l’attuale situazione della squadra, che rischia seriamente la retrocessione in Serie C, ha spinto la società a interrompere anticipatamente il rapporto.

Continue Reading