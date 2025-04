Salernitana, Pasquale Marino è arrivato al Mary Rosy: primo allenamento nel pomeriggio

Pasquale Marino è arrivato da pochi minuti al centro sportivo Mary Rosy, accompagnato in auto dal direttore sportivo Valentini. Tra circa mezz’ora dirigerà il suo primo allenamento da tecnico della Salernitana.

Al trainer di Marsala spetta il compito arduo di guidare il gruppo squadra in una difficile rincorsa salvezza nelle ultime sei partite di campionato.

La Salernitana, che aveva valutato anche la candidatura di Beppe Iachini, ha scelto Marino per tentare disperatamente di agguantare almeno il quartultimo posto, utile per giocarsi la permanenza in Serie A attraverso i playout.