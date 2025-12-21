Serie C Girone C: Siracusa avanti all’intervallo sul Trapani. Vince anche il Casarano. I risultati parziali

Nel Girone C della Serie C, sono terminati i primi tempi.

Casarano-Altamura 1-0: Un inizio di partita scoppiettante per il Casarano, che al 2′ ha trovato il gol del vantaggio grazie a Maiello. L’Altamura ha provato a reagire, ma il Casarano ha mantenuto il controllo del match fino alla pausa.

Siracusa-Trapani 2-0: Il Siracusa ha dominato il primo tempo contro il Trapani. Al 10′, Contini ha sbloccato il punteggio, mentre al 45’+1′ Ba ha raddoppiato con un gol che ha messo ancora più distanza tra le due squadre.

Entrambe le sfide promettono molto per la seconda metà di gioco, con il Casarano che cerca di mantenere il vantaggio e il Siracusa che si prepara a difendere il suo doppio vantaggio.