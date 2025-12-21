Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Genoa e Atalanta

Il primo tempo di Genoa-Atalanta si è concluso 0-0 con un equilibrio generale. Il Genoa ha subito un’espulsione al 3′ di Leali, ma ha saputo difendersi bene nonostante l’inferiorità numerica. L’Atalanta ha provato a fare la partita con De Ketelaere e Musah, ma le conclusioni non sono andate a buon fine. Entrambe le squadre hanno avuto alcune occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. Il possesso palla è stato favorevole all’Atalanta (59%), ma il Genoa ha resistito con ordine.

